Capotreno aggredita con un martelletto sul regionale Ventimiglia–Sestri, arrestato l’assalitore

Un’aggressione si è verificata nella mattinata di oggi a bordo del treno regionale 32087, partito da Ventimiglia e diretto a Sestri Levante, all’altezza della stazione di Bogliasco. Una capotreno è stata colpita con un martelletto da un passeggero, mentre cercava di sedare un diverbio tra due uomini.

Dinamica – Secondo quanto ricostruito, la dipendente di Trenitalia era intervenuta per calmare i toni durante una discussione tra due passeggeri. Dopo un primo allontanamento, uno dei due è tornato sui suoi passi e ha aggredito la capotreno utilizzando un martelletto di emergenza, probabilmente uno di quelli presenti sulle carrozze per rompere i vetri in caso di necessità.

Condizioni della vittima – La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni non sono gravi, ma ha riportato lesioni per le quali è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Intervento delle forze dell’ordine – L’aggressore è stato bloccato da un carabiniere fuori servizio che si trovava a bordo del treno. L’uomo è stato successivamente consegnato ai colleghi in servizio e tratto in arresto. La circolazione ferroviaria non è stata interrotta ma è proseguita su un binario singolo.

Indagini in corso – Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire esattamente i fatti. Il gesto ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza del personale ferroviario e dei passeggeri, tema già oggetto di discussione in Liguria dopo episodi simili avvenuti negli ultimi mesi.

