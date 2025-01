Capodanno pericoloso, tre feriti e molti danni: un uomo a Bargagli perde una mano

È di tre feriti e molti danni il bilancio della notte di Capodanno a Genova, nonostante l’ordinanza che vietava l’uso di materiale pirotecnico in luoghi pubblici. Gli incidenti più gravi hanno richiesto l’intervento di ambulanze e automediche del 118.

Sant’Alberto di Bargagli– Una persona ha subito l’amputazione di una mano a causa di un’esplosione. Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Gau, che hanno effettuato le prime medicazioni prima del trasporto d’urgenza in ospedale.

Via Cornigliano– Un altro grave incidente ha coinvolto un uomo, colpito al volto e all’occhio dall’esplosione di un petardo. L’automedica del 118 e i Volontari del Soccorso della Fiumara hanno trasferito il ferito all’ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Zona Caricamento– In via della Mercanzia un’altra persona ha riportato lesioni alla mano. Dopo l’intervento dell’automedica e della Croce Bianca di Carignano, il ferito è stato trasportato al San Martino, anche in codice giallo.

Vigili del fuoco– La notte è stata caratterizzata da incendi provocati dai petardi. Cassonetti sono andati a fuoco in diverse vie, tra cui via Reta, via Rio Maggiore, via Fillak e via Loria. A Marassi, in via Tortosa, una tettoia è stata distrutta dalle fiamme: determinante la collaborazione dei proprietari, che hanno agevolato l’accesso dei pompieri, limitando i danni.

Nonostante i divieti, l’usanza di utilizzare fuochi e petardi resta radicata, causando gravi conseguenze ogni anno.

