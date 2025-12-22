Genova, rifiuti abbandonati; due maxi sanzioni della Polizia locale, quasi mille le multe dall’inizio dell’anno

Si è conclusa venerdì 19 dicembre un’operazione della Polizia locale di Genova contro l’abbandono illecito di rifiuti, che ha portato all’individuazione e alla sanzione di due responsabili grazie al monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza.





Il primo episodio risale al 6 dicembre in via Geirato, dove sono stati abbandonati cartoni di grandi dimensioni accanto ai contenitori della raccolta. Il secondo intervento, datato 14 dicembre, ha riguardato via Trossarelli, dove gli agenti hanno rinvenuto otto sacchi voluminosi lasciati sul bordo della carreggiata. Per entrambi i casi è stata applicata una sanzione amministrativa compresa tra i 1.000 e i 3.000 euro.





Dall’inizio del 2025 a oggi, le sanzioni elevate in materia di rifiuti sono state complessivamente 982: 377 per abbandono di ingombranti e 605 per abbandono di rifiuti generici. A queste si aggiungono 60 denunce per discariche abusive e abbandoni reiterati.





"L’abbandono illecito dei rifiuti è un comportamento incivile che danneggia il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini – ha dichiarato l’assessore alla Polizia locale Arianna Viscogliosi –. Continueremo con determinazione le attività di controllo e contrasto, anche grazie alle telecamere, che si stanno rivelando uno strumento fondamentale. I numeri delle sanzioni dimostrano che le regole esistono, vengono fatte rispettare e valgono per tutti: Genova merita di essere una città pulita e ordinata".

