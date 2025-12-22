Liguria, allerta prolungata a Ponente: neve prevista anche a bassa quota e precipitazioni diffuse

Arpal ha prorogato l’allerta gialla per neve sulle aree interne del Ponente ligure (zona A) e sui versanti padani di Ponente (zona D) fino alle ore 9 di domani, martedì 23 dicembre.

Tra il pomeriggio di oggi e la mattinata di domani sono attese precipitazioni diffuse su tutta la Liguria. Le cumulate più significative sono previste oggi sul Ponente, mentre nella giornata di domani i fenomeni interesseranno anche il centro della regione, coinvolgendo le zone A, B e D.

Le nevicate, concentrate soprattutto sul centro-Ponente, tenderanno a intensificarsi dalle ore centrali della giornata. Nell’entroterra del Ponente sono attese nevicate di moderata intensità, in particolare nelle zone D e nelle aree interne della zona A. La quota neve è in progressivo calo: si attesterà tra i 1000 e i 1200 metri in zona A e tra i 600 e gli 800 metri in zona D. Non si escludono deboli nevicate anche lungo l’autostrada A6.

I venti soffieranno forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche anche intense. È prevista un’attenuazione dei fenomeni nella mattinata di domani, ma una nuova fase perturbata è attesa per mercoledì 24 dicembre, con possibili nevicate a bassa quota sul Ponente. Dal 26 dicembre si profila invece una fase più stabile e asciutta.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.