Genova: sicurezza stradale, in via Pra' arrivano due nuovi autovelox fissi

Da mercoledì 7 gennaio entreranno in funzione due nuovi dispositivi fissi per il controllo della velocità in via Pra’, nel ponente cittadino. Gli impianti saranno attivi in prossimità dei civici 1A e 70, lungo un’arteria particolarmente trafficata, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione degli incidenti e migliorare la sicurezza stradale.





I dispositivi consentiranno di monitorare i veicoli in entrambe le direzioni di marcia, sia verso levante sia verso ponente, rilevando con precisione il rispetto del limite massimo di velocità, fissato a 50 chilometri orari. Gli automobilisti sono invitati ad attenersi ai limiti per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.





L’installazione degli autovelox è stata autorizzata dalla Prefettura di Genova e utilizza apparecchiature omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il provvedimento rientra nelle iniziative della Polizia Locale volte a promuovere comportamenti di guida responsabili e a ridurre le situazioni di rischio.





Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Polizia Locale di Genova al numero 010 5577949, attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13, e il martedì e giovedì dalle 12.30 alle 18.30.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.