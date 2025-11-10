Capodanno 2026, Genova conferma concerto dei Pinguini Tattici Nucleari

Saranno i Pinguini Tattici Nucleari gli ospiti clou della serata del 31 dicembre che saluterà l'arrivo del 2026, in una grande festa di musica in piazza della Vittoria, organizzata dal Comune di Genova. Il programma del "Genova Countdown 2026", che sarà presentato ufficialmente e nel dettaglio nei prossimi giorni, prevede il concerto del gruppo che, nella scorsa estate, ha registrato due tutto esaurito consecutivi allo Stadio san Siro di Milano e 420.000 biglietti venduti, 84 dischi di platino e 13 oro e un miliardo di stream su Spotify. Ma non solo: dalle 21.30 dj set in piazza e, dopo il countdown, musica pop, dance elettronica con il Genova 2026 Party fino alle 2.30.

"Sono davvero felice di poter annunciare che quest'anno Genova festeggerà il Capodanno con un grande concerto dei Pinguini Tattici Nucleari in piazza della Vittoria - dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis - Saluteremo il 2025 e daremo il benvenuto al 2026 insieme, con una grande festa pensata per far vivere alla nostra città una notte di musica, divertimento e partecipazione. Un Capodanno all'altezza di Genova, della sua energia e della sua voglia di stare insieme. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando all'organizzazione del "Genova Countdown 2026", una grande occasione per promuovere la nostra città a livello nazionale. Se siete genovesi, restate in città: sarà una serata da non perdere. E se non lo siete - conclude Salis - ora sapete dove andare a festeggiare il Capodanno: vi aspettiamo in piazza della Vittoria".

"Sarà una grande serata di festa, musica e intrattenimento con artisti che potranno attrarre un pubblico molto eterogeneo per età da tutta Italia, garantendo alla città un evento di altissimo livello - spiegano l'assessore al Turismo e Marketing Territoriale Tiziana Beghin e il consigliere delegato ai Grandi eventi Lorenzo Garzarelli -. Con i Pinguini Tattici Nucleari che suoneranno a Genova per la notte di Capodanno e con la riapertura del Ferraris a giugno, stiamo lanciando un segnale chiaro: questa amministrazione ha una grande voglia di far tornare Genova protagonista a livello nazionale nel panorama degli eventi e dello spettacolo". Il progetto artistico della serata è a cura della Rst events, società genovese attiva dal 2015 nel settore dell'intrattenimento - specializzata nella creazione, produzione e promozione di live e format (https://www.rstevents.com/contact/) - che si è aggiudicata la gara europea bandita dal Comune di Genova.

