Caos serie B, tifosi Salernitana a Milano davanti alla Lega con striscione: "Salerno non si piega"

I tifosi della Salernitana scendono in campo per rivendicare rispetto di fronte alle istituzioni del calcio. Nella mattinata di oggi, davanti alla sede della Lega Serie B in via Rosellini a Milano, è comparso uno striscione (foto dal sito radioalfa.fm) firmato dai gruppi organizzati della tifoseria granata con un messaggio inequivocabile: “Salerno non si piega”.

Un’iniziativa dal forte valore simbolico che sottolinea l’intenzione del club campano di seguire con attenzione il momento delicato del campionato cadetto. La società è infatti rappresentata ufficialmente all’assemblea odierna, un incontro che si preannuncia particolarmente acceso, seppur privo all’ordine del giorno di una discussione formale sul cosiddetto “caso Brescia” o di eventuali decisioni risolutive.

Presenti per la Salernitana l’amministratore delegato Maurizio Milan e il segretario Dibrogni, incaricati di tutelare le posizioni del club in una fase delicata per l’intero movimento calcistico della Serie B. Anche se l'assemblea non prevede votazioni cruciali, il confronto odierno potrebbe rivelarsi decisivo per delineare gli equilibri futuri del torneo.

