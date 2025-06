Caos serie B: Brescia a un passo dal fallimento, Cellino non mette soldi e il destino è ripartire dall'Eccellenza

Il Brescia Calcio si trova sull’orlo del precipizio. Nel giorno dalla scadenza per l’iscrizione al campionato 2025/26, i tre milioni di euro necessari per saldare stipendi e contributi non sono ancora stati versati. Senza il pagamento degli arretrati ai dipendenti, il club lombardo rischia concretamente di scomparire dal professionismo e di dover ripartire dai dilettanti.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, la situazione è diventata critica nella serata di ieri. I collaboratori più stretti del presidente Massimo Cellino avrebbero tentato fino all’ultimo di trovare una soluzione, cercando anche di convincere il patron a non insistere in una gestione che potrebbe affossare definitivamente la società. Mancano ancora i fondi necessari per onorare gli F24, ovvero le scadenze fiscali e contributive, compresa la prima rata di un piano di rientro concordato con l’Agenzia delle Entrate.

La scadenza è fissata alle 15 odierne. A quel punto, se non sarà stata presentata tutta la documentazione richiesta e versati gli importi dovuti, l’iscrizione al prossimo torneo di Serie B diventerà impossibile.

Nel frattempo, anche la trattativa per il passaggio di proprietà è bloccata. La cordata guidata da Scuola e Maroccu, interessata a rilevare il club, ha frenato le operazioni già da mercoledì. Il nodo è sempre lo stesso: Cellino ha chiesto garanzie concrete sotto forma di deposito cauzionale prima di procedere con l’iscrizione, mentre gli acquirenti hanno proposto di rimborsare le spese solo a operazione completata. Nessuna delle due parti si è fidata dell’altra, e i toni si sono irrigiditi, facendo naufragare l’accordo che sembrava vicino nei giorni precedenti.

Un piccolo spiraglio si era aperto con il pagamento degli stipendi arretrati a tredici dipendenti del club, tra cui personale amministrativo e manutentori. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate aveva approvato una proposta di riduzione del debito fiscale da circa 4 a 2,4 milioni, spalmati in cinque rate da 480.000 euro. Ma anche questa opportunità rischia di sfumare: per finalizzare l’accordo, serviva il pagamento immediato della prima rata, che però non è ancora stato effettuato.

