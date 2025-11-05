Caos mensa a Sant'Olcese, il Comune: "Al fianco dei genitori". Lilli Lauro rispolvera lo sciopero del panino

Davanti alla scuola elementare Matteotti di Manesseno, a Sant'Olcese, anche gran parte della giunta comunale. Lì per comprendere le istanze delle famiglie preoccupate della situazione mensa frequentata dai figli e impegnata a fornire supporto. In attesa della replica di CirFood, azienda che gestisce l'appalto, a telenord.it la sindaco Sara Dante e l'assessore Beatrice Cabella: "Abbiamo chiesto un incontro immediato alla ditta".

Intanto, la consigliera comunale d'opposizione Cinzia Tizza estende il caso a una questione politica con il coinvolgimento della consigliera regionale Lilli Lauro. Quest'ultima a telenord.it dichiara: "Consiglio alle famiglie di rispolverare lo sciopero del panino che noi avevamo messo in campo, a Genova, ai tempi dell'assessore Pinotti. Vengono meno i requisiti per proseguire il contratto in essere con la ditta, dunque, la scuola dia la possibilità ai ragazzi - oggi assente - di poter consumare un pasto portato da casa direttamente in classe".

Oggi chi decide di pranzare con un pasto differente da quello della mensa - costo 6 euro - deve farlo fuori dall'edificio scolastico ossia andando a casa e tornando per il pomeriggio non senza difficoltà logistiche per i nuclei familiari.

