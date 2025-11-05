Caos mensa a Sant'Olcese, genitori protestano davanti alla scuola: "Corpi estranei nei pasti"

Esplode il caso mensa a Sant'Olcese. Davanti alla scuola elementare Matteotti di Manesseno diversi genitori hanno manifestato il loro disappunto per una situazione che, a loro giudizio, sta andando avanti da troppo tempo. Riferimento, la scarsa qualità dei pasti somministrati ai bambini di materna, elementari e medie.

"Ad aggravare le cose il rinvenimento di corpi estranei. Alcuni studenti hanno detto larve, altri insetti, in ogni caso, nell'attesa di valutazioni più approfondite, qualcosa che non deve succedere" affermano Arianna Ielasi, rappresentante mensa del plesso, e Giuseppe Palma, rappresentante genitori della prima elementare.

L'appalto per Sant'Olcese è di natura metropolitana e viene gestito da Cir Food che serve, anche, gli altri comuni dell'alta Valpolcevera.

Telenord resta in attesa di un riscontro da parte dell'azienda.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.