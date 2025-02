Caos ferrovie: Sinistra Italiana Genova contro privatizzazione RFI, "Basta incolpare i lavoratori"

Sinistra Italiana Genova denuncia i disservizi sulla rete ferroviaria e si oppone alla privatizzazione di RFI, chiedendo investimenti nella manutenzione e nel rafforzamento delle risorse umane. Il partito sottolinea che i problemi del settore derivano da anni di carenze strutturali e politiche sbagliate, non dai lavoratori.

Problemi strutturali - I disagi che affliggono quotidianamente i pendolari e i viaggiatori non sono solo la punta dell'iceberg, ma il risultato di una gestione inadeguata della rete ferroviaria nazionale e regionale. Sinistra Italiana, attraverso un comunicato, punta il dito contro la carenza di manutenzione e la strategia del Governo, accusando la privatizzazione di RFI di essere un pericolo per la sicurezza e la qualità dei trasporti ferroviari. «Pensare che si possa conciliare la manutenzione della infrastruttura con i profitti è quanto di più falso e pericoloso», affermano in una notaa i rappresentanti del partito.

Cause del malfunzionamento - Un elemento centrale della critica riguarda la gestione di RFI, la società del Gruppo FS incaricata della manutenzione della rete. Secondo Sinistra Italiana, l'azienda ha trascurato per anni l'adeguato turn-over occupazionale, riducendo la forza lavoro interna e aumentando progressivamente l'esternalizzazione dei lavori a ditte esterne. La situazione è peggiorata con il passare del tempo, generando un accumulo di problemi che ora si riflettono nei numerosi guasti e disagi quotidiani.

Riorganizzazione in corso - Il 10 gennaio 2024 RFI ha firmato un accordo con le Organizzazioni Sindacali per una riorganizzazione del settore manutentivo, con l'obiettivo di risolvere le carenze di personale e migliorare l'efficienza. Negli ultimi anni, RFI ha assunto oltre 7.000 giovani manutentori per colmare il vuoto lasciato dalla carenza di personale. Tuttavia, il processo di riorganizzazione è ancora in fase di attuazione, e il partito sottolinea che i tempi necessari per una completa realizzazione sono più lunghi di quanto inizialmente previsto.

Impatto sulla Liguria - In Liguria, la situazione è ancora più critica a causa delle particolari caratteristiche geografiche e infrastrutturali della regione. La presenza di numerosi cantieri e la necessità di risorse adeguate per il mantenimento della rete sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono ai disservizi. Sinistra Italiana evidenzia anche la necessità di migliorare la capacità di trasporto delle linee, soprattutto sulla direttrice verso la Francia, dove esistono ancora gravi carenze infrastrutturali. Secondo il partito, è fondamentale avviare un dibattito serio sulla strategia dei trasporti, che dovrebbe includere anche una riflessione sulla diversificazione del traffico viaggiatori e merci.

Le dichiarazioni dell’assessore Scajola - Infine, il comunicato di Sinistra Italiana critica le dichiarazioni recenti dell’Assessore regionale Scajola, accusato di voler mascherare l'inadeguatezza delle politiche del centro-destra e di intimidire i lavoratori di RFI, che, secondo il partito, non hanno colpe nei confronti della situazione attuale. «Le recenti dichiarazioni sono strumentali e inutili», affermano i rappresentanti del partito, ribadendo la necessità di politiche più incisive e responsabili per il settore. Sinistra Italiana ribadisce l'importanza di un intervento pubblico per garantire una rete ferroviaria efficiente e sicura, senza cedere alla privatizzazione che rischierebbe di compromettere la qualità del servizio e la sicurezza. La soluzione, secondo il partito, deve passare attraverso un impegno concreto nel rafforzare il settore pubblico e potenziare le risorse interne, piuttosto che esternalizzare i servizi.

