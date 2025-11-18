Camogli, arrivano le visite senologiche gratuite in piazza
di Luca Pandimiglio
Il vicesindaco Ghisoli spiega l’importanza di portare servizi sanitari direttamente tra le persone e promuovere una cultura della diagnosi precoce
A Camogli arrivano le visite senologiche gratuite in piazza, un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla salute delle donne. A illustrarne obiettivi e modalità per Telenord è il vicesindaco Lorenzo Ghisoli, in collegamento con Luca Pandimiglio, per raccontare l’importanza di portare servizi sanitari direttamente tra le persone e promuovere una cultura della diagnosi precoce accessibile a tutte.
