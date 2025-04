Camion in fiamme sulla A12, tratto chiuso tra Lavagna e Sestri Levante: traffico in tilt

Caos autostradale in tilt sull'autostrada A12 per un camion che ha preso fuoco all'altezza della galleria Del Fico, nel tratto compreso tra Sestri e Lavagna.

E' successo intorno alle 11: il tratto è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni: il mezzo pesante ha preso fuoco all’altezza del km 47, all’interno della galleria Del Fico, in corrispondenza di un cantiere per lavori di ammodernamento della galleria, dove il traffico transita su una corsia in direzione Genova e su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta in direzione Sestri Levante.

Soccorso - Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso sanitario e meccanico, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Viabilità - Traffico bloccato con code fino a 2 km in direzione Genova. Chi viaggia in direzione Genova deve uscire a Sestri levante e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A12 a Lavagna. Percorso inverso per chi viaggia in direzione Livorno.

