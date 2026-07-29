Caldo record in arrivo, Liguria nella morsa dell’anticiclone africano: notti tropicali e temperature in aumento

La quarta ondata di caldo dell’estate è pronta a investire anche la Liguria. L’anticiclone africano porterà una lunga fase di stabilità atmosferica, con temperature in progressivo aumento e condizioni di afa soprattutto lungo le coste, dove il caldo sarà intenso anche nelle ore notturne.

Secondo le previsioni meteorologiche, l’ondata di calore potrebbe durare almeno una decina di giorni, con una possibile attenuazione soltanto intorno al 12-13 agosto, anche se il caldo potrebbe proseguire fino a Ferragosto.

A Genova e nelle principali località costiere liguri l’effetto più evidente sarà quello delle notti tropicali, con temperature minime superiori ai 20°C, rese ancora più pesanti dall’elevata umidità e dalle temperature del mare, previste tra 28 e 30°C.

Il quadro generale vedrà valori molto elevati in tutta Italia, con punte tra 38 e 41°C nelle zone più esposte, mentre nelle aree urbane e lungo le coste la percezione del caldo sarà amplificata dall’afa e dalla difficoltà di disperdere il calore accumulato durante il giorno.

Nei prossimi giorni sulla Liguria prevarranno cielo sereno e temperature in ulteriore aumento, senza particolari episodi di instabilità. Gli unici fenomeni temporaleschi previsti resteranno confinati soprattutto alle zone alpine e ai rilievi.

La nuova fase di caldo intenso arriva in un contesto già segnato dalla siccità e dall’aumento delle temperature marine. Gli esperti segnalano il rischio di terreni sempre più secchi e di un ulteriore stress per gli ecosistemi, mentre il caldo persistente continuerà a interessare gran parte del Paese.

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