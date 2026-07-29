Storica tabaccheria di Albaro chiude dopo 18 anni. La titolare a Telenord: "Dolore immenso, era diventata una seconda casa"

Gli scaffali sono vuoti, i tanti articoli presenti fino a qualche giorno fa non ci sono più. Sono stati tutti messi dentro gli scatoloni, ancora coperti dal cellophane.

Dopo 18 anni di attività si abbassa per l'ultima volta la saracinesca della tabaccheria Porzio di piazza Leonardo Da Vinci, in Albaro. La titolare Serena aveva già annunciato l'addio con un post sui social, oggi durante le fasi di sgombero ha ricevuto l'abbraccio della comunità.

Alla base della decisione, difficoltà economiche: "Ho provato a lottare fino alla fine, poi ho gettato la spugna. Qui dentro ho passato una vita intera, ho iniziato quando avevo poco più di 20 anni, il negozio è diventato un po' una seconda casa. E alcuni clienti a poco a poco sono diventati amici.

Tanti i messaggi da parte di alcuni di loro: "Erano tutti dispiaciuti, come me. Stamattina ho incontrato un cliente che mi ha fermato per salutarmi e mi ha detto che ero diventata non solo un punto di riferimento professionale, ma anche umano."

Per Serena ancora il lavoro da tabaccaia nel futuro, ma in un'altra zona. Ma oggi, abbassando per l'ultima volta quella saracinesca, ha vissuto un mix di sentimenti: "Dolore, tanto dolore, malinconia e tristezza."

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