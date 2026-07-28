Caro carburante, prezzi alle stelle anche a Genova. Chi fa rifornimento ironizza: "Meglio andare a piedi"

Prezzi del carburante alle stelle anche nei distributori di Genova e della Liguria, brutta sorpresa per chi deve fare rifornimento per lavoro o poco prima di mettersi in viaggio.

Il malumore serpeggia fra i genovesi, che per fare rifornimento si trovano davanti a tariffe da capogiro: prezzi che superano anche i 2,2 euro al litro per il diesel al self service, leggermente inferiore il prezzo della benzina.

Fra chi si lascia intervistare, c'è chi non digerisce l'aumento dei costi: "E' una follia, ma non c'è scelta per chi vuole spostarsi con i propri mezzi". C'è chi utilizza la macchina per lavoro e riesce a risparmiare qualcosa "perché uso la ibrida". Qualcuno accetta il proprio destino e la mette sul ridere: "Per risparmiare? Basterebbe vendere la macchina e andare a piedi"

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