Addio a Giorgio Scala, il ristoratore che ha fatto scuola: da U Fundegu alla Stella Michelin conquistata dal figlio Danilo

E' scomparso Giorgio Scala, uno dei volti più conosciuti della ristorazione ligure. Imprenditore appassionato e instancabile, è stato il fondatore e storico anima del ristorante U Fundegu di Albisola Superiore, locale che ha segnato un'epoca e dal quale ha preso forma una tradizione familiare destinata a proseguire negli anni grazie ai figli Danilo e Roberto.

L'avventura di Giorgio Scala iniziò nel 1985 quando, insieme alla moglie Teresa, rilevò quella che allora era una semplice farinateria ad Albisola. Con il tempo, grazie alla qualità della cucina, all'attenzione per l'accoglienza e a una gestione profondamente familiare, il locale si trasformò in uno dei ristoranti di riferimento della Riviera savonese. U Fundegu divenne ben presto un punto d'incontro per clienti provenienti da tutta la Liguria e anche per numerosi calciatori, in particolare del Genoa, che lo scelsero come tappa abituale.

Fu proprio in quel ristorante che crebbe la seconda generazione della famiglia Scala. Danilo iniziò occupandosi della sala e dell'organizzazione del locale, sviluppando nel frattempo una passione sempre più profonda per il mondo del vino. Il fratello Roberto, invece, mosse i primi passi in cucina sotto la guida della madre Teresa, che aveva assunto il ruolo di punto di riferimento ai fornelli.

Dopo oltre quindici anni ad Albisola, la famiglia decise di portare la propria esperienza a Genova. Il primo approdo fu in via Rimassa, prima del trasferimento, nel 2018, nell'attuale sede di via Brigata Bisagno, dove nacque il nuovo corso del ristorante San Giorgio.

Lì il lavoro e gli insegnamenti di Giorgio trovarono piena continuità. Nel 2021 il San Giorgio conquistò la sua prima Stella Michelin, prestigioso riconoscimento ottenuto sotto la guida di Danilo Scala e confermato negli anni successivi. Un traguardo che rappresentò il coronamento di un percorso iniziato decenni prima tra i tavoli di U Fundegu e costruito giorno dopo giorno grazie ai valori trasmessi dal padre: dedizione, cura del cliente e ricerca costante della qualità.

Parallelamente anche Roberto ha proseguito la tradizione di famiglia con il San Giorgio Marina, nella Marina di Genova Sestri Ponente, mentre la terza generazione è già protagonista con Andrea Scala, figlio di Roberto, oggi alla guida del ristorante Santa Teresa nel cuore del centro storico genovese.

La storia della famiglia Scala è stata però segnata anche da un grande dolore: nel 2020 era scomparsa Teresa, presenza fondamentale sia nella vita familiare sia nella crescita dell'attività. La sua figura continua ancora oggi a essere ricordata all'interno del San Giorgio, dove una sua immagine accoglie gli ospiti e molti piatti conservano il ricordo della sua cucina.

Con la morte di Giorgio Scala si chiude il capitolo del fondatore, ma resta viva un'eredità fatta di passione, sacrificio e cultura dell'ospitalità. Un patrimonio che continua a vivere attraverso i figli e i nipoti, protagonisti di una delle più importanti realtà della ristorazione ligure. Scrive il figlio Danilo sulla sua pagina Facebook: "Papà, mi mancheranno i tuoi preziosi consigli, l'andare a prenderti il pesce, le medicine, farti preparare dai nostri ragazzi qualche piatto e tu che dicevi "buono... però...". Quel però voleva dire: "Tua mamma lo faceva meglio". Andare con te allo stadio, in visita da qualche produttore di vino, andare in mare, a cena fuori. Parlare di sport, politica e di tutto un po'. Tu sapevi tutto di tutto. Guardare la TV insieme. Mi mancherà tutto di te. Sei stato un padre speciale per i tuoi figli, saggio, puro, onesto. Mancherai. Dai un bacio alla mamma".

Numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia, tra cui quello del nostro editore Massimiliano Monti: "Uomo speciale che lascia un vuoto, ma i figli continuano a portare avanti la grande tradizione di famiglia. Siamo loro vicini e porgiamo le nostre più affettuose condoglianze"

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