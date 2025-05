Calcio: Virtus Entella primatista europea di imbattibilità, dopo la sconfitta del PSG con il Nizza

Chi avrebbe mai pensato che una squadra di Serie C potesse essere citata accanto a colossi come il Paris Saint-Germain? Eppure è successo. La Virtus Entella di mister Fabio Gallo, appena tornata in serie B, ha saputo riscrivere la storia, lasciando un'impronta profonda non solo nel panorama calcistico italiano, ma anche nel contesto europeo.

Durante questo campionato, i biancocelesti hanno realizzato qualcosa di straordinario: una striscia di 32 risultati utili consecutivi, un primato assoluto nella Lega Pro. A livello internazionale, soltanto il PSG sembrava in grado di avvicinarsi a un simile traguardo. Ma la sconfitta rimediata dai parigini il 25 aprile contro il Nizza ha posto fine alla loro corsa a quota 30, lasciando l’Entella sola in vetta in questa speciale classifica.





Una macchina perfetta - Da settembre in poi, solo una volta l’Entella ha assaporato l’amarezza della sconfitta, precisamente contro il Pescara. Da quel momento in avanti, ha trasformato ogni partita in un’esibizione di compattezza, fiducia e determinazione. Con 44 punti raccolti in casa e 39 lontano da Chiavari, la squadra ha saputo dominare in ogni contesto, come se giocasse sempre sul proprio terreno. Una tenuta mentale e tecnica rara, ancora più impressionante se si considera il livello della categoria.





Statistica e spettacolo, un binomio vincente - Il dominio dell’Entella non si misura solo nei numeri, ma anche nel modo in cui sono stati ottenuti. Con 23 vittorie complessive, la squadra ha messo insieme il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa dell’intero girone. Un equilibrio tattico che racconta di un gruppo ben allenato, capace di essere cinico sotto porta quanto solido dietro. Gli 83 punti finali rappresentano un record assoluto per il club, a testimonianza di un’annata vissuta al limite della perfezione.





Oltre i confini della categoria - Il confronto con i top club europei può sembrare esagerato, ma alcuni numeri rendono l’idea della portata dell’impresa. Come il PSG, anche l’Entella ha perso una sola volta in campionato. E sebbene il contesto sia ovviamente diverso, la costanza di rendimento è un indicatore universale del valore di una squadra. Non si tratta solo di promozione: questa Entella ha mostrato di avere l’identità e la struttura di un progetto vincente, pronto a fare il salto di qualità.

