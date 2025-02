Cala il numero dei fumatori ma attenzione alle sigarette elettroniche, l'esperto: "Pericolose per chi non fuma"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ha preso il via oggi a Genova, nella sala Piccardo di Federsanità Anci Liguria, il nuovo ciclo di incontri per la promozione dei corretti stili di vita, promossi dal Dipartimento Educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità Asl3, diretto dal prof. Gianni Testino, e Federsanità Anci Liguria.

Calendario - Si tratta di un ciclo di dieci incontri, che si terranno fino al mese di giugno, incentrati su varie tematiche rappresentative delle criticità più ampie presenti nella popolazione: fumo, sessualità, alimentazione e diabete, attività fisica, i primi mille giorni, tumore al seno, gentilezza e intelligenza spirituale, disturbo dell’equilibrio, aderenza terapeutica, salute muscolo-scheletrica.

Luigi Carlo Bottaro, presidente di Federsanità Anci Liguria Luigi e Direttore generale Asl3 - “Parte oggi in sede Federsanità Anci il primo di 10 incontri sui corretti stili di vita: questo tipo di politica che Federsanità sta portando avanti dall’anno scorso a livello regionale e nazionale assume oggi una forma pratica e coinvolgente sia nei confronti degli operatori del settore sia nei confronti dei cittadini, con dieci incontri dedicati alle criticità più ampie presenti nella nostra popolazione. La prevenzione è interesse prioritario dei nostri cittadini, quindi dei nostri Comuni – prosegue Bottaro – ed è essenziale che questo modo di affrontare la sanità penetri all’interno della linfa dei nostri Comuni per avere una possibilità di successo maggiore. Prevenire la malattia per evitare di curare la stessa, ridurre la spesa farmaceutica ormai fuori controllo e impiegare le risorse giuste per quelle malattie non provocate da noi stessi: a questo obiettivo possiamo contribuire tutti, adottando corretti stili di vita"

Pierluigi Vinai, direttore di Anci Liguria - “Il corretto stile di vita deve diventare un must della nostra quotidianità, un percorso che, se capito e vissuto, ci consente di vivere più a lungo e meglio. Tutto quello che i Comuni e le aziende sanitarie e ospedaliere elaborano, è un risultato da restituire alla gente. Noi ci proviamo con questi incontri, dando anche dei crediti formativi agli operatori. Il sentirsi in dovere di dare strumenti di prevenzione alle comunità locali è la ragione che ci ha condotto a sostenere i dieci appuntamenti, che ci faranno compagnia fino alla soglia dell’estate, e che ci permetteranno di capire, entrare nel merito, e soprattutto acquisire informazioni che poi dobbiamo saper tradurre nella nostra quotidianità di vita”.

Fumo di sigaretta - L'appuntamento di oggi ha analizzato tutti gli aspetti connessi con il comportamento legato al fumo, e i nuovi comportamenti che si sono affermati negli ultimi anni, con l’avvento delle sigarette elettroniche e altri dispositivi. “Il numero dei fumatori è diminuito molto nell’ultimo quarto di secolo, negli ultimi 10 anni si è però progressivamente stabilizzato, e oggi circa un quarto della popolazione fuma – dice Piero Clavario, Direttore della Riabilitazione cardiologica Asl3, da cui dipendono i centri antifumo – che fumare faccia male alla salute ormai lo sanno tutti, anche i fumatori; quello che si sa meno, invece, è che smettere rappresenta un grande guadagno per la salute in termini di riduzione del rischio. L’aspetto rilevante è che non esiste un limite di età al di sopra del quale non valga più la pena smettere; quindi, è importante che la gente lo sappia”.

Sigaretta elettronica - “Il rischio della sigaretta elettronica – continua Clavario – è molto più basso di quello delle sigarette convenzionali; quindi, per certi versi può rappresentare una riduzione del rischio se un fumatore di sigarette passa completamente alla elettronica, utilizzando esclusivamente quest’ultima, assorbendo meno sostanze tossiche. La sigaretta elettronica è pericolosa, invece, quando viene usata da chi non fuma, in particolare dai ragazzi, perché comunque s’inalano sostanze che sono di sicuro peggio dell’aria di montagna. La dipendenza in sé deriva principalmente dalla nicotina – conclude Clavario – e le sigarette elettroniche la contengono, ma il livello di ‘pericolosità’ e le relative conseguenze per la salute cambiano a seconda dello strumento che si utilizza”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.