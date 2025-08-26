Cagliari, nuove regole per gli abbonamenti studenti CTM: procedure semplificate e tariffe ridotte

A Cagliari sono operative le nuove modalità di sottoscrizione e rinnovo degli abbonamenti CTM per studenti. Le procedure sono state semplificate e le tariffe restano ridotte grazie al contributo regionale.

Via alla semplificazione – Il presidente di CTM SpA, Fabrizio Rodin, ha annunciato che, oltre al CTM Point di viale Trieste, gli abbonamenti possono essere rinnovati nelle 180 rivendite convenzionate. È stata inoltre prorogata al 31 ottobre la validità dei titoli in scadenza ad agosto, così da agevolare studentesse e studenti nel passaggio al nuovo anno scolastico e universitario.

Tariffe ridotte – Gli abbonamenti studenti, validi sull’intera rete CTM inclusa Metrocagliari, consentono viaggi illimitati. Grazie alla delibera della Regione Sardegna, il costo annuale varia da 35 a 70 euro in base all’ISEE, a fronte dei 175 euro della tariffa ordinaria. "Un sostegno importante per le famiglie e un invito concreto all’utilizzo dei mezzi pubblici", ha sottolineato Rodin.

I requisiti – Per accedere alle agevolazioni è necessario registrarsi sul sito aziendale e inviare la documentazione che attesti lo status di studente. Gli sconti sono destinati agli under 27, con possibilità di estensione fino a 35 anni per chi frequenta scuole, università o corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione o dagli enti delegati.

I dettagli – Le riduzioni previste raggiungono l’80% per studenti con ISEE fino a 25.500 euro o dal terzo figlio in poi, con abbonamento annuale a 35 euro e mensile a 4,20. Per chi supera la soglia ISEE è applicata una riduzione del 60%, con abbonamento annuale a 70 euro e mensile a 8,40. I titoli mensili valgono dal primo all’ultimo giorno del mese, quelli annuali dal 1° settembre al 31 agosto.

