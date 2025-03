Cagliari-Genoa vietata ai residenti in Liguria: decide il prefetto del capoluogo sardo "per motivi di ordine pubblico"

In occasione dell’incontro di calcio Cagliari – Genoa valido per il campionato di serie A, in programma domani venerdì 7 marzo alle 20,45 presso lo stadio “Unipol Domus” di Cagliari, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Liguria.

Il provvedimento è stato emesso dal prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, in linea con le determinazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. La restrizione non verrà applicata ai genoani sardi e a quelli non residenti in Liguria.

I tifosi genoani avevano presentato ricorso d'urgenza (leggi qui) contro il divieto.

