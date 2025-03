Genoa, divieto trasferta Cagliari, ricorso al Tar. Villani (Acg) a Telenord: "Ingiusto penalizzarci"

"Abbiamo fatto ricorso d'urgenza al Tar della Sardegna per annullare il divieto di vendita dei biglietti per il settore ospiti ai residenti in Liguria". Questo è quanto dichiarato da Giovanni Villani, responsabile stampa dell’Associazione Club Genoani, durante la trasmissione We Are Genoa su Telenord, commentando la decisione riguardo alla partita Cagliari-Genoa, che si terrà allo stadio Unipol.

A differenza dei tifosi liguri, quelli genoani provenienti da altre regioni potranno acquistare i biglietti. "Abbiamo deciso di procedere con il ricorso – ha aggiunto Villani – poiché la limitazione riguarda la residenza, non la tessera Dna Genoa. In Sardegna, infatti, ci sono due club del Genoa, il Genoa Club Sardegna e il Genoa Club Carloforte, e non è giusto penalizzare i tifosi liguri con una decisione presa all'ultimo momento".

Con il match fissato per venerdì sera alle 20,45, i giudici amministrativi dovranno pronunciarsi rapidamente sulla sospensione del provvedimento delle autorità competenti. "Ci auguriamo che il ricorso venga accolto" ha concluso Villani.

