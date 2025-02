Bullismo e cyberbullismo, dati allarmanti: un adolescente su quattro è vittima di violenza online

In Italia il bullismo e il cyberbullismo continuano a rappresentare una seria minaccia per i più giovani. Secondo i dati più recenti, un adolescente su quattro ha subito atti di violenza online, con una crescita significativa del fenomeno tra i ragazzi. Oggi, 7 febbraio, le scuole di tutto il Paese sono impegnate in attività di sensibilizzazione in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, istituita nel 2017 dal Ministero dell'Istruzione per contrastare questa emergenza sociale.

Statistiche preoccupanti – Il fenomeno sta assumendo proporzioni sempre più rilevanti. Secondo lo studio EspadItalia 2024, presentato dall'Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa, negli ultimi anni si è registrata un'inversione di tendenza: se in passato erano principalmente le ragazze a denunciare episodi di vessazione, oggi sono i ragazzi a risultare maggiormente colpiti dal cyberbullismo.

Dinamiche di aggressione – I modi con cui i giovani attuano atti di prevaricazione variano a seconda del genere. I maschi tendono a utilizzare insulti pubblici e minacce dirette, esponendo le vittime a un pubblico più ampio attraverso i social. Le femmine, invece, ricorrono più frequentemente a forme di esclusione dai gruppi online o alla diffusione non autorizzata di immagini e informazioni personali.

Dati nazionali – Un’indagine realizzata nel 2024 da Terre des Hommes e OneDay, su un campione di oltre 1.700 ragazzi tra i 14 e i 26 anni, evidenzia che il 65% dei giovani ha subito almeno un episodio di violenza. Di questi, il 63% ha riferito di essere stato vittima di bullismo e il 19% di attacchi in rete.

Effetti sulle vittime – Le conseguenze per chi subisce questo tipo di soprusi possono essere gravi. Il 75% delle vittime sperimenta una perdita di autostima, mentre il 47% soffre di ansia e attacchi di panico. Altri effetti ricorrenti includono isolamento sociale (45%), difficoltà scolastiche (28%) e sintomi depressivi (24%). In alcuni casi più estremi, il disagio si traduce in episodi di autolesionismo (20%) e rifiuto della scuola (24%).

Situazione in Liguria – L'indagine HBSC 2022 riporta che l'84,1% degli studenti liguri non ha mai subito atti di bullismo, mentre il restante 15,9% ha avuto esperienze di vessazione con diverse frequenze. Sul fronte del cyberbullismo, l'Atlante dell'Infanzia a rischio di Save the Children evidenzia che il 15,3% degli adolescenti tra gli 11 e i 13 anni nella regione ha subito episodi di violenza online, in linea con la media nazionale.

La risposta delle istituzioni – In occasione della giornata di sensibilizzazione, molte scuole italiane stanno organizzando incontri e dibattiti con studenti ed esperti per promuovere un uso consapevole dei social e prevenire comportamenti dannosi. UCI Cinemas ha inoltre programmato per questa sera la proiezione del film Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa, ispirato a una storia vera di bullismo, con un dibattito trasmesso in streaming su tutto il territorio nazionale.

