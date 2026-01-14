Bucci incontra delegazione neozelandese e ripercorre la ricostruzione del Morandi

Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, in qualità di commissario straordinario per la ricostruzione, ha incontrato una delegazione della NZTA, l’agenzia neozelandese arrivata a Genova per conoscere da vicino il percorso di ricostruzione seguito dopo il crollo del ponte Morandi. Nel corso della riunione, che ha visto la partecipazione anche di rappresentanti di WeBuild, sono state approfondite le caratteristiche uniche del territorio ligure e le complesse sfide ingegneristiche e logistiche affrontate in una delle fasi più difficili della storia recente della città, dalla demolizione della vecchia infrastruttura fino alla realizzazione del nuovo ponte San Giorgio.

“È stato un incontro molto soddisfacente – dichiara il presidente Bucci – perché dimostra come l’esperienza di Genova sia diventata un punto di riferimento a livello internazionale. Persone che arrivano dall’altra parte del mondo vengono qui per studiare come abbiamo affrontato e superato una tragedia, trasformandola in un esempio concreto di efficienza, competenza e capacità di fare squadra. Abbiamo condiviso l’expertise infrastrutturale maturato in quel periodo, raccontando un percorso che ha portato alla ricostruzione in tempi record del ponte San Giorgio. In quell’occasione Genova, la Liguria e tutta l’Italia hanno reagito con forza e determinazione, dimostrando di possedere competenze tecniche e ingegneristiche di altissimo livello. Come Regione abbiamo il dovere di far sapere che le nostre aziende e i nostri lavoratori sono in grado di realizzare grandi opere, non solo in situazioni di emergenza, ma anche guardando al futuro”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.