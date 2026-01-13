Referendum giustizia: si vota il 22 e il 23 marzo

Il Consiglio dei ministri ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date per lo svolgimento del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. La decisione è maturata al termine della riunione di governo e rientra nel percorso istituzionale previsto per la consultazione popolare su una delle riforme più rilevanti dell’attuale legislatura.

La scelta delle due giornate consecutive, secondo quanto trapela, risponde all’esigenza di favorire la massima partecipazione degli elettori, consentendo il voto sia nella giornata festiva sia in quella feriale. Il referendum chiamerà i cittadini a esprimersi su modifiche di rilievo all’assetto della giustizia, tema che da tempo occupa il dibattito politico e istituzionale.

Nelle stesse date si svolgeranno anche le elezioni suppletive, permettendo così un accorpamento delle consultazioni e una razionalizzazione delle procedure organizzative e dei costi. I seggi resteranno aperti secondo gli orari che verranno stabiliti con il decreto di convocazione, mentre nelle prossime settimane è attesa la definizione delle modalità operative e l’avvio della campagna informativa.

Con l’indicazione delle date, prende dunque forma il calendario che porterà al voto, in un passaggio considerato cruciale per il futuro dell’ordinamento costituzionale e del sistema giudiziario del Paese.

