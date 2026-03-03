Genova, confronto sull’economia che cambia: conti pubblici, crescita e scenari globali

Domani, mercoledì 4 marzo, alle ore 15.30, si terrà l’evento dal titolo “Economia tra realtà e illusioni. Conti pubblici, crescita e scelte possibili in un mondo che cambia”, promosso dalla Camera di Commercio di Genova e dall’Istituto di Economia Internazionale.

Ad aprire i lavori saranno Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova, e Giovanni Battista Pittaluga, direttore scientifico della rivista Economia Internazionale / International Economics.

Alle ore 16 è in programma una tavola rotonda alla quale parteciperanno Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano, Pejman Abdolmohammadi, professore all’Università di Trento, Luca Beltrametti, professore e preside della Scuola di Scienze Sociali dell’Università di Genova, e Silvia Fedeli, professoressa dell’Università Sapienza di Roma.

A moderare l’incontro sarà Claudio Cerasa (nella foto), direttore de Il Foglio.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di approfondimento e confronto sui temi dei conti pubblici, delle prospettive di crescita e delle scelte economiche possibili in un contesto internazionale in continua evoluzione.

