Politica

Infrastrutture, Salvini: "A Genova rinunciano a mezzo miliardo, io non posso insistere se un sindaco dice no"

di R.P.

1 min, 25 sec

"Il sindaco di Genova si lamenta che siamo cattivi. Ma se cambiano progetti, se rinunciano a progetti finanziati, non posso insistere sulla testa dei cittadini"

Infrastrutture, Salvini: "A Genova rinunciano a mezzo miliardo, io non posso insistere se un sindaco dice no"
SettimoLink

"Sono fantastici quei sindaci e quei governatori di sinistra che rappresentano un partito che ha fatto poco per 30 anni e adesso fa appelli tutti i giorni. Per carità, io cerco di dare tutto a tutti, non moltiplico i soldi, non li trovo, non li rubo di notte e cerco di rimediare al nulla della sinistra dei decenni passati". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Firenze rispondendo ai cronisti su un appello di Eugenio Giani per non perdere fondi Pnrr da destinare alla nuova linea 4 della tramvia fra Le Piagge e Campi Bisenzio.

      "Il bilancio lo conoscete, stiamo investendo in Toscana una cifra che nessun governo della storia repubblicana mai ha investito e ne sono orgoglioso e lo faccio a prescindere dai colori dei sindaci o dei governatori. Mi aspetto la stessa considerazione", ha proseguito Salvini. "Se ci sono progetti maturi noi li seguiamo - ha sottolineato - non posso dire a tutti di sì, evidentemente. Anche perché, diciamolo, a Firenze e in Toscana ogni tanto qualcuno cambia idea, sui percorsi, sui tracciati, sulle necessità, così come a Genova". Il riferimento è alla rinuncia allo Skymetro (nell'immagine, uno schema del progetto).

      "C'è il sindaco di Genova che si lamenta che siamo cattivi - ha evidenziato - No, se cambiano i progetti in corso, se rinunciano a dei progetti già finanziati, io non posso insistere sulla testa dei cittadini se un sindaco dice di no. A Genova hanno rinunciato a quasi mezzo miliardo di euro per lo Skymetro. Scelta legittima, politica del sindaco. Ma se rinunci a mezzo miliardo poi non ti puoi lamentare se non hai mezzo miliardo".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: