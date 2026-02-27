Crisi politica a Rapallo, Ricci a Radar chiarisce sul caso Tasso: “Non è stato lui a provocare la crisi, ma scelte politiche"

Dopo la crisi politica che ha rischiato di portare al commissariamento del Comune, la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, interviene per chiarire quanto accaduto e rilanciare l’azione amministrativa. Nell’intervista a Radar, la prima cittadina affronta i nodi dello scontro interno, compreso il ruolo dell’ex vicesindaco Tasso, e indica le priorità per i prossimi mesi.

Crisi – Le tensioni sono nate dalla revoca di un assessore e si sono rapidamente allargate alla tenuta della maggioranza. “Sono state due settimane difficili — spiega e si è arrivati vicino alla sfiducia. Nei momenti complessi chi amministra deve riflettere sul bene della città”. La riorganizzazione politica ha portato nuovi ingressi in consiglio e, secondo Ricci, un clima ora più collaborativo.

Caso Tasso – Tra i temi più discussi, il coinvolgimento dell’ex vicesindaco. La sindaca respinge l’idea che sia stato lui a innescare la crisi: “Colgo l’occasione per ringraziarlo, è sempre stato collaborativo e vicino all’amministrazione. Non è stato lui a provocare la crisi, ma scelte politiche che hanno portato a decisioni diverse”. I contrasti, precisa, sono rimasti su un piano esclusivamente politico.

Leadership – Alle critiche su una possibile fragilità interna, Ricci risponde sottolineando la natura eterogenea della coalizione: divergenze fisiologiche, ma superate attraverso il confronto. “Seduti a un tavolo abbiamo capito che si poteva andare avanti condividendo gli stessi obiettivi”.

Decisioni – Tra i provvedimenti più impegnativi resta la realizzazione dell’asilo nel parco, contestata da parte della cittadinanza ma considerata un investimento strategico per famiglie e infanzia.

Servizi – In agenda la riqualificazione della piscina comunale, il progetto sull’istituto Emiliani destinato a formazione e associazioni e il rafforzamento delle politiche sociali per gli anziani.

Città – Proseguono inoltre gli interventi su verde pubblico, segnaletica e manutenzione urbana, con l’obiettivo di migliorare vivibilità e accoglienza turistica.

Prospettive – Tra le priorità future figurano mobilità sostenibile con i comuni vicini, gestione dei parcheggi e programmazione degli eventi estivi. “Dalle difficoltà si impara conclude e oggi ripartiamo con maggiore entusiasmo”.

