Genova, gazebo informativo del comitato per il 'no' sul referendum sulla giustizia: appuntamento il 28 febbraio in Largo Pertini

Sabato 28 febbraio 2026, a partire dalle ore 15.30, in Largo Pertini a Genova, si terrà un gazebo informativo dedicato al “No” in vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo.



L’iniziativa è promossa dal Comitato “Società civile per il No al referendum costituzionale”, che nelle ultime settimane ha intensificato le attività di informazione sul territorio attraverso incontri pubblici, volantinaggi e momenti di confronto nelle piazze cittadine. L’obiettivo dichiarato è approfondire i contenuti della riforma e sensibilizzare la cittadinanza sui temi oggetto della consultazione referendaria.



Secondo i promotori, la riforma – indicata dal Comitato come “controriforma Nordio” – inciderebbe sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sull’indipendenza della magistratura. Viene inoltre sottolineato come, a loro giudizio, il provvedimento non affronti alcune criticità strutturali del sistema giudiziario, tra cui la carenza di organico e di risorse nei tribunali.



All’iniziativa aderiscono diverse realtà associative e organizzazioni del territorio: CGIL Genova, ANPI, ARCI, UDU, Tavolo No Autonomia Differenziata, Auser, Libera, Rete degli Studenti Medi, UDI – Unione Donne in Italia, Giuristi Democratici, Legambiente Liguria, ACLI Liguria, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Associazione Libertà e Giustizia e Comitato per lo Stato di diritto Genova.

