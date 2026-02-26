Salis: "In Valpolcevera il tema caldo resta il blocco dei finanziamenti per la tratta Canepari - Rivarolo"

"La Valpolcevera è un territorio molto vasto, uno dei più complessi della città – ha dichiarato la sindaca – Un territorio martoriato dai cantieri, che ha pagato a caro prezzo lo sviluppo infrastrutturale della città e che ora ha bisogno di risposte concrete. Negli ultimi mesi abbiamo rilevato un cambio di passo e si iniziano a vedere gli effetti di una decompressione su questo municipio".

Per la sindaca, "uno dei temi principali rimane il confronto con il governo sul blocco dei 50 milioni di euro per risolvere l’interferenza tra binari dell’ultimo miglio ferroviario e il prolungamento della metropolitana nella tratta Canepari-Rivarolo. Dopo tutto quello che ha pagato questo territorio, non possiamo accettare che un’opera così importante rischi di diventare di fatto irrealizzabile. Sappiamo che c’è un tema nazionale di scarsità di finanziamenti per le infrastrutture, ma ora Genova sta pagando in maniera consistente".

Sempre a proposito dell’area attorno alla metropolitana, la sindaca sottolinea che "a metà marzo si concluderanno anche i lavori del sottopasso di Brin che speriamo risolvano definitivamente l’annoso problema degli allagamenti. Faremo delle prove per verificare se l’intervento sarà stato sufficiente o se ne serviranno altri: grazie all’impegno di Comune, Cociv e Rfi andremo a risolvere uno dei maggiori problemi in tema di sicurezza e di mobilità di quest’area".

Dopo il saluto della sindaca di Genova ai dipendenti del Municipio, la prima parte della mattinata è stata dedicata alla riunione di giunta per l’illustrazione e l’approvazione dei provvedimenti.



Su proposta della sindaca e dell’assessora all’Urbanistica, è stata approvata dalla giunta la dichiarazione di interesse pubblico della procedura di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris, pervenuta dalla società Genova Stadium srl, ai sensi della cosiddetta Legge Stadi.



Tra i provvedimenti deliberati dalla giunta, su proposta dell’assessore a Lavori pubblici e Opere strategiche e infrastrutturali, la giunta ha deciso di dare indirizzo agli uffici comunali competenti per la rimodulazione, dove possibile, degli spazi di cantiere nella valle, per liberare aree da destinare alla sosta veicolare, alla luce dei numerosi cantieri relativi a interventi pubblici di rilevanza strategica che impattato sulla Valpolcevera. Inoltre, sono previste ulteriori soluzioni compensative per alleviare il disagio dei cittadini durante i periodi dei lavori, con l’individuazione e il possibile utilizzo di spazi di proprietà privata per la sosta veicolare.

Su proposta dell’assessore a Politiche della Casa ed Edilizia residenziale pubblica, è stata deliberata la destinazione di 2,3 milioni di euro circa per interventi straordinari per immobili, molti anche in Valpolcevera (San Quirico, Rivarolo e Trasta), a conduzione condominiale (1^ annualità 2026), nell’ambito della Convenzione tra il Comune di Genova e ARTE. Inoltre, è stata presentata dall’assessora all’Ambiente l’adesione del Comune di Genova alle proposte di progetto nell’ambito del bando Simbiosi 2026 “Insieme alla natura per il futuro del Pianeta” promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo per la realizzazione di progettualità finalizzate alla mitigazione delle attività portuali sui territori, con creazione di oasi-cuscinetto.

Tra i temi affrontati dalla giunta, relativi al territorio del Municipio V, è stato fatto il punto sulla situazione delle grandi cantierizzazioni in corso. L’assessore alle Opere strategiche e infrastrutturali, oltre a ribadire che i lavori per il prolungamento della metro Brin-Canepari sono ripartiti a febbraio con le precantierizzazioni (entreranno a pieno regime ad aprile), ha annunciato l’apertura del “corridoio” diretto, illuminato e protetto (esterno al giardino della scuola) di collegamento tra l’attuale stazione di Brin e via Ariosto, un intervento molto sentito e richiesto dai residenti e dal Municipio. Inoltre, l’assessore ha anche annunciato che sono in fase di risoluzione le problematiche di natura idraulica, che da anni coinvolgono il sottopasso di Brin, interessato da periodici allagamenti e relative chiusure durante le allerte meteo: grazie alla cabina di regia creata dal Comune di Genova con Cociv e Rfi partirà un intervento, da 1 milione di euro, per la rimozione del materiale che occlude il drenaggio del sottopasso. Inoltre, a fine anno, il cantiere di Brin sarà alleggerito e liberato, una volta montato l’impalcato.

L’assessora all’Urbanistica e Centri storici, dando attuazione alla Città dei 15 minuti, ha annunciato il recepimento della mozione sulla rivitalizzazione di San Quirico, approvata dal Municipio: sarà realizzata, quindi, attraverso un processo partecipativo, una piazza a San Quirico (che fino agli anni Venti del Novecento era Comune autonomo e poi inserito nella Circoscrizione di Pontedecimo, a seguito della formazione della Grande Genova) per offrire alla delegazione uno spazio comune collettivo dedicato anche ad attività socio-ricreative.

Inoltre, l’assessora al Welfare ha fatto il punto sulle attività di presidio sociale nella vallata e i progetti di prossimo avvio: nell’ambito del tavolo Diamante, a Begato partirà il Portierato sociale per il supporto e l’orientamento formativo per persone in situazione di disagio, mentre è già stata avviata l’educativa territoriale con la Parrocchia della Neve per l’apertura e chiusura del campetto. Attivato anche il “nido per grandi” per bambini tra i 18 e i 36 mesi, gestito dagli operatori del Centro servizi del Comune di Genova nell’area giochi Diamante. Molto positivi i risultati della Casa di quartiere di Certosa (15.500 partecipanti alle varie attività) che ha già messo in rete 13 punti servizio, con 50 soggetti territoriali coinvolti, con 13 punti servizio già messi in rete, da Certosa a Bolzaneto, verso Pontedecimo.

La Casa della Cultura a Bolzaneto potrà essere assunta anche dal Progetto di comunità: l’assessore alla Cultura ha annunciato l’intenzione di aprirla prima del 25 aprile, coinvolgendo il Museo della Resistenza e il Museo della Montagna, oltre che la biblioteca Piersantelli, oggi supportata dal personale della Cervetto (con circa 14.000 accessi annui). Sarà inoltre aperta al pubblico, all’interno del Mu.Ce. Museo della Certosa (già registrati 500 ingressi da inizio anno), nell’ambito dell’anno della Cultura dedicato alle Trasformazioni urbane, l’esposizione della fornace romana, ritrovata durante gli scavi della metro nel 2023.

Infine, l’assessora al Commercio ha ricordato che è ancora aperto, fino al 6 marzo, il bando Zac a sostegno delle attività commerciali esistenti, con contributi a fondo perduto fino a 50.000 euro per interventi di accessibilità, digitalizzazione, servizi alla persona, valorizzazione territoriale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare l’economia di prossimità, favorire la rivitalizzazione commerciale, accrescere l’attrattività dei quartieri e contribuire al rilancio delle economie locali nei nove Municipi. Sempre sul tema del commercio, i lavori nel mercato di Certosa stanno procedendo e l’apertura è prevista per luglio. L’assessora all’Ambiente ha spiegato il revamping dell’impianto di via Sardorella, trasformandolo in un impianto compatibile con il contesto e con la creazione di un Osservatorio. Saranno, inoltre, realizzate alcune isole interrate per la raccolta rifiuti, in piazza Pallavicini a Rivarolo e in via Rustico da Caschifellone a Pontedecimo.

L’assessora alle Politiche dell’Istruzione 0-6 ha posto l’attenzione sul fenomeno della dispersione scolastica, molto accentuato nella vallata. Inoltre, nella scuola dell’infanzia di Begato è stata annunciata l’intenzione di un rafforzamento e si sta valutando l’aggiunta di una quarta sezione.

All’ora di pranzo, la sindaca e il presidente del Municipio hanno incontrato alcuni cittadini (comitati San Quirico, San Biagio, Pontedecimo), individuati dallo stesso presidente, che hanno portato all’attenzione dell’amministrazione diverse problematiche del territorio.

Nel pomeriggio, sindaca e assessori comunali effettueranno sopralluoghi in aree scelte dal Municipio, accompagnati dalla giunta municipale e dai consiglieri delegati. In particolare, la sindaca e il presidente del Municipio faranno visita alla Casa di Quartiere, al quartiere di Begato (poliambulatorio, casetta ambientale, farmacia, asilo). In contemporanea, secondo le deleghe di competenza, saranno oggetto di visite e sopralluoghi da parte delle assessore e degli assessori, tra gli altri: il Chiostro di Certosa, la Biblioteca Cervetto, il cantiere Cociv a Trasta, piazza De Caroli, Pontedecimo, via Polonio, viabilità della vallata, area ex Miralanza.

