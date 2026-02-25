Genova: sicurezza e rilancio del centro storico con un approccio integrato tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadinanza

Questa mattina, presso la Prefettura di Genova, si è tenuto un Tavolo di lavoro dedicato alla sicurezza e al rilancio del centro storico cittadino, presieduto dal Prefetto Cinzia Torraco. All’incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, gli Assessori comunali competenti, il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, rappresentanti della Camera di Commercio, delle associazioni dei commercianti, dei Centri Integrati di Via, dei comitati di quartiere e della Curia Arcivescovile.





Il confronto ha evidenziato l’importanza di superare un approccio basato solo sulla repressione, adottando un modello integrato e multilivello che coinvolga istituzioni, forze di polizia, enti locali, realtà associative, operatori economici e cittadini. La sicurezza, infatti, va di pari passo con la cura degli spazi pubblici e la vitalità sociale ed economica dell’area.





Particolare attenzione è stata data al ruolo strategico delle associazioni dei commercianti, dei CIV e dei comitati di quartiere. Tra le misure esaminate figurano il potenziamento dell’illuminazione in zone più insicure, il rafforzamento dei controlli sulle licenze commerciali per contrastare l’abusivismo e il ripristino del decoro e della vivibilità nelle aree degradate o interessate da marginalità e dipendenze.





I vertici delle Forze dell’Ordine hanno confermato la presenza costante sul territorio, sottolineando i risultati già ottenuti nella lotta allo spaccio e alla criminalità, e si sono detti pronti a intervenire tempestivamente su segnalazioni di criticità da parte di residenti e commercianti.

