Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Roberto Bagnasco
di Roberto Rasia
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Roberto Bagnasco, parlamentare di Forza Italia e un passato da sindaco di Rapallo.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
