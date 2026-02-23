Tiro Incrociato, Piccardo: “Sanità in affanno” Bogliolo:“Serve tempo alla riforma”

Sanità, autonomia differenziata e trasporti al centro del confronto politico in Liguria. Nel corso della trasmissione Tiro Incrociato, la consigliera regionale del Partito Democratico Katia Piccardo e il consigliere di Vince Liguria Federico Bogliolo hanno discusso criticità e prospettive dei principali dossier regionali, evidenziando visioni opposte su riforme e servizi ai cittadini.

Sanità – Per l’opposizione il sistema resta in forte difficoltà. Piccardo parla di pronto soccorso sotto pressione e di Case di Comunità ancora lontane dagli obiettivi: «Non lo diciamo solo noi, ma lavoratori e sindacati. Gli operatori sanitari sono tra i più esposti al rischio burnout». Secondo la consigliera dem, i ritardi nell’attivazione e la carenza di personale rischiano di trasformare le nuove strutture territoriali in «una grande occasione persa», incapace di alleggerire gli ospedali.

Replica – Bogliolo riconosce le criticità ma difende il percorso avviato dalla Giunta: «Non possiamo dire che la situazione sia felice, ma la riforma è recente e i risultati richiedono tempo». Le Case di Comunità, spiega, dovranno diventare il primo presidio sanitario sul territorio per ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso, dove «oltre il 60% degli accessi riguarda codici bianchi o verdi».

Autonomia – Sul tema dell’autonomia differenziata lo scontro si fa politico. Piccardo la definisce «una scelta rischiosa» che potrebbe aumentare le disuguaglianze tra territori, soprattutto in sanità. Bogliolo ribatte sostenendo che maggiori competenze consentirebbero alla Regione di intervenire direttamente su infrastrutture e organizzazione dei servizi, rendendo il sistema più efficiente.

Trasporti – Critiche anche sul nuovo cambio di orario ferroviario. Piccardo chiede più controllo regionale su disservizi e sicurezza, mentre Bogliolo invoca «un tavolo di concertazione tra Regione, ministero e operatori» per migliorare collegamenti ferroviari e aerei, dopo le proteste sui collegamenti con Roma e Toscana.

