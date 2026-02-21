Bassa Valbisagno, respinta mozione su aree blu gratis per i consiglieri municipali. De Benedictis (FdI): "Rinuncino anche presidente e assessori"

Polemica nel municipio Bassa Valbisagno a seguito della mozione presentata dal consigliere Franco De Benedictis (FdI) e respinta dal Consiglio, sulle soste gratuite nelle aree blu per i consiglieri.

"Ho presentato la mozione al Municipio Bassa Valbisagno per chiedere al Comune di Genova di rendere gratuita la sosta nelle aree blu e/o nelle isole azzurre per i consiglieri municipali, al pari dei consiglieri comunali - dichiara De Benedictis - L’obiettivo non era un beneficio personale, ma incentivare la partecipazione, performances e la mobilità dei consiglieri. L'ho proposta in via sperimentale proprio per poterne valutare nel breve tempo l'utilità.

La mozione è stata respinta dalla maggioranza, che l’ha interpretata come un “benefit”, ignorando la sua finalità concreta. Ancora più grave, un consigliere l’ha definita “inutile”: dimostrazione di come in certi contesti il rispetto per le idee altrui sia ormai completamente assente. Vista la reazione da parte della maggioranza, invito per coerenza i tre assessori e il presidente a rinunciare a questo diritto di cui attualmente usufruiscono".

De Benedictis prosegue nella sua analisi: "Si tratta di un'occasione mancata anche nell'ottica della valorizzazione dei municipi, come decantato dalla sindaca attraverso la politica sul decentramento".

