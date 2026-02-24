Festival di Sanremo, Bucci premierà i vincitori della "Serata dei duetti"

La fitta agenda del presidente di Regione Liguria trova spazio anche per il Festival di Sanremo. Marco Bucci presenzierà all'Ariston durante la quarta serata della rassegna. Ospite in studio da Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 il presidente dichiara: "A Sanremo andrò solo venerdì sera, quando noi come Regione Liguria premieremo la serata dei duetti, e a consegnare il premio sarò io. Farò solo una serata, il giorno dopo alle 7 sarò di nuovo in ufficio per lavorare". Intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli il presidente non manca di confermare la sua presenza, e non soltanto in qualità di ospite: come da tre anni a questa parte sarà il presidente di Regione Liguria ad insignire del premio i vincitori del duetto più acclamato (nella foto, la premiazione del 2025 con Giorgia e Annalisa). L'ex presidente Giovanni Toti aveva dato il via alla tradizione nel febbraio del 2024, seguito dallo stesso Bucci nel 2025, che anche quest'anno, nonostante gli impegni del suo ruolo, non sarà da meno.

