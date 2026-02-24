Tiro Incrociato, Cavalleri (Fdi): "Piano sicurezza senza novità”, Visentin (Pd): “risposta concreta al degrado”

Sicurezza, commercio e manutenzioni accendono il confronto politico nel Municipio Centro-Est. Durante la trasmissione “Tiro Incrociato”, la consigliera Federica Cavalleri (Fdi) e l’assessore Andrea Visentin (Pd) hanno discusso il nuovo piano comunale per la sicurezza urbana 2026, mostrando posizioni nettamente diverse su efficacia e prospettive degli interventi.

Sicurezza – Il piano punta su più presenza sul territorio e sul servizio di prossimità nel centro storico. Per Cavalleri però «non propone nulla di nuovo» e rischia di indebolire il nucleo operativo esistente: «I cittadini hanno paura di uscire e l’insicurezza è aumentata». Di segno opposto la lettura di Visentin, secondo cui la riorganizzazione rappresenta «una risposta concreta» nelle aree più critiche come Pré, Maddalena e Darsena, pur senza considerarla risolutiva.

Approccio – L’assessore insiste sulla necessità di un modello integrato: non solo controlli ma anche interventi sociali e sanitari. «La sicurezza non si risolve con slogan o solo con le telecamere», ha spiegato, sottolineando il ruolo di servizi sociali, associazioni e politiche abitative per riportare residenti nel centro storico. L’opposizione replica che il Comune deve agire con maggiore rapidità e risultati visibili.

Commercio – Entrambi concordano sul ruolo decisivo delle attività economiche. Cavalleri difende i precedenti incentivi come bonus Carruggi e bandi per le botteghe, sostenendo che «ogni negozio chiuso crea più degrado». Visentin invece parla di misura da ripensare: «Il 45% delle attività ha chiuso dopo i contributi, serve una regia pubblica più forte».

Mercato del Carmine – Tema caldo resta la struttura chiusa dal 2025. Per la maggioranza è oggi «un buco nero» con un costo sociale elevato; se non arriverà un progetto credibile dai concessionari si procederà con nuove soluzioni. L’opposizione apre invece a funzioni miste, anche legate alla presenza universitaria.

Manutenzioni – Divergenze anche sugli interventi urbani. Visentin rivendica nuovi fondi e le “giornate del decoro” periodiche, mentre Cavalleri denuncia opere ferme, erba alta e strade dissestate: «La città è ferma e i cittadini aspettano risposte».

