Ferraris, il centrodestra replica a Salis: "Autogol sullo stadio"

La seduta odierna del Consiglio Comunale ha acceso i riflettori sulla vicenda della riqualificazione dello Stadio Luigi Ferraris, mettendo in discussione le recenti dichiarazioni dell’amministrazione guidata dalla sindaca Silvia Salis.

Secondo quanto emerso dalle interrogazioni presentate dai gruppi di opposizione, diversi passaggi annunciati nelle scorse settimane non troverebbero riscontro negli atti formali.

Interesse pubblico ancora da formalizzare - Il 12 febbraio era stato comunicato il riconoscimento dell’interesse pubblico sul progetto di riqualificazione promosso da Genoa CFC e UC Sampdoria. In aula, tuttavia, è stato chiarito che tale riconoscimento non sarebbe stato ancora deliberato ufficialmente e che l’eventuale passaggio formale sarebbe previsto nei prossimi giorni.

Progetto non ancora depositato - Altro punto sollevato riguarda l’assenza di un progetto tecnico definitivo agli atti comunali. Dalle risposte fornite in Consiglio risulterebbe che, allo stato attuale, non sia stato presentato un elaborato completo su cui avviare l’iter amministrativo, rendendo prematuro parlare di un percorso operativo già definito.

Diritto di superficie al centro del dibattito - Sul tema della futura gestione dell’impianto, l’opposizione contesta la formula ipotizzata dall’amministrazione: non una semplice concessione temporanea, bensì la possibilità di riconoscere un diritto di superficie di lunga durata. Una scelta che, secondo i consiglieri firmatari dell’intervento, comporterebbe effetti patrimoniali rilevanti per il Comune e che richiederebbe un confronto pubblico approfondito.

I rappresentanti del centrodestra chiedono ora maggiore trasparenza sugli atti e sulle tempistiche, sollecitando un percorso chiaro e condiviso che coinvolga il Consiglio, il quartiere di Marassi e la cittadinanza. La vicenda resta dunque aperta e destinata a sviluppi nelle prossime settimane.

