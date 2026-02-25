Cabinovia in Valbisagno, Bucci: "Dieci minuti o nulla: se ci mette come l’autobus non serve”

La discussione sul futuro della mobilità in Valbisagno torna al centro del confronto politico e tecnico. Tra le ipotesi alternative allo Skymetro riemerge quella di una cabinovia, ma il punto decisivo resta uno: ridurre davvero i tempi di viaggio tra la vallata e il centro cittadino. “Se fossi un cittadino di Molassana vorrei arrivare a Brignole il più velocemente possibile”, viene sottolineato dal governatore Marco Bucci, indicando come obiettivo concreto un collegamento in circa dieci minuti.

Trasporti a fune – L’idea non viene esclusa a priori. “Sui trasporti a fune abbiamo lavorato parecchio. Se qualcuno decide di farli, io posso essere assolutamente contento”. L’apertura è quindi legata ai risultati che il sistema sarebbe in grado di garantire, più che alla tecnologia scelta.

Tempo e capienza – I criteri indicati come fondamentali sono due: velocità e capacità di carico. “Arrivare in fretta vuol dire arrivarci in dieci minuti. Se ci mette lo stesso tempo dell’autobus non serve", aggiunge Bucci. Il nodo non riguarda solo il mezzo, ma la sua reale efficacia nel trasporto quotidiano dei pendolari.

Esperienze estere – Viene ricordato dal presidente come soluzioni simili siano diffuse in molte grandi città europee e americane. Sistemi già collaudati, dunque, che dimostrano come modelli alternativi possano funzionare, purché adattati alle esigenze locali.

Limiti tecnici – Restano però criticità importanti. Il tracciato lungo circa sette chilometri pone il problema delle interruzioni di carico. “Fare sette chilometri senza interruzione è complesso”, viene spiegato dal governatore, evidenziando come eventuali cambi di mezzo lungo il percorso rappresenterebbero un ostacolo significativo per gli utenti.

Tecnologia – Nessuna chiusura definitiva: l’evoluzione tecnologica potrebbe cambiare gli scenari. “Magari oggi la tecnologia è diversa, non lo escludo, aggiunge Bucci. In attesa di progetti concreti, il confronto resta aperto, con un unico parametro condiviso: ridurre davvero i tempi di viaggio della Valbisagno.

