Trasporti e mobilità, scontro politico: Gandolfo (Fdi) :“Progetti confusi”, Canessa (Pd):“Scelte necessarie per la città”

Restyling dello stadio Ferraris, nuovo piano sicurezza e ipotesi cabinovia in Valbisagno: sono questi i temi al centro del confronto politico andato in scena durante la trasmissione “Tiro incrociato”, con posizioni distanti tra maggioranza e opposizione su metodo, tempi e priorità per la città.

Stadio Ferraris – Il progetto di riqualificazione divide il dibattito. Nicolás Gandolfo (FdI) parla di “vendita di fatto” riferendosi alla concessione di 99 anni con 50 senza canone e critica la mancanza di atti formali: “I cittadini sono stufi degli annunci, servono documenti concreti”.

Di segno opposto la posizione di Vittoria Canessa (Pd), che difende l’impostazione della giunta: “Lo stadio resterà pubblico. L’investimento privato da circa 100 milioni evita costi al Comune e garantisce più giornate di utilizzo pubblico rispetto al passato”. Centrale resta la corsa contro il tempo per rispettare le scadenze legate agli Europei 2032.

Sicurezza urbana – Il nuovo piano del Comune, con agenti di prossimità e pattuglie rafforzate, viene letto in modo diverso dai consiglieri. Per Canessa la novità è il ritorno a una polizia locale “vicina ai quartieri e punto di ascolto dei cittadini”. Gandolfo invece resta scettico: “Non c’è un vero aumento di organico e manca un confronto in commissione”. L’opposizione chiede più coordinamento e interventi strutturali, dalla presenza degli agenti all’illuminazione urbana.

Mobilità Valbisagno – Scontro anche sull’ipotesi cabinovia alternativa allo Skymetro. La maggioranza invita alla prudenza in attesa dello studio del Politecnico di Milano, mentre il centrodestra critica la scelta dopo lo stop al precedente progetto: “Lo Skymetro era pronto, ora servono spiegazioni su costi, tempi e impatto”.

Confronto politico – Nonostante i toni accesi, emerge un obiettivo comune: dotare Genova di infrastrutture moderne e risposte concrete su sicurezza e mobilità, anche se le ricette restano profondamente diverse.

