Comuni montani esclusi, Vinai (Anci Liguria): "Valutiamo class action, senza escludere soluzione politica nell'interesse generale"

Pierluigi Vinai, direttore generale di Anci Liguria, ha fatto il punto per Telenord sulla delicata situazione dei comuni montani esclusi dall’ultimo decreto ministeriale. In collegamento dalla sede dell’Associazione, Vinai ha spiegato che l’Anci ha già trasmesso all’assessore regionale Alessandro Piana e al ministro Calderoli tutta la documentazione utile a evidenziare quelli che definisce “errori fatti dalla commissione ministeriale”.





“Stiamo valutando la possibilità di una class action, un’azione legale in cui Anci supporterebbe i comuni per dimostrare che sono stati ingiustamente esclusi”, ha detto Vinai, sottolineando le difficoltà legate al percorso giudiziario: i ricorsi comporterebbero inevitabilmente il blocco dei fondi destinati alla montagna e alle aree interne.





Vinai ha inoltre evidenziato l’incoerenza dei criteri di esclusione: “Ho trovato comuni che non hanno nemmeno un lembo sul mare inclusi nell’elenco, mentre altri come Beverino o Follo risultano esclusi. Se esistono dei parametri oggettivi, ritengo che un ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio potrebbe essere vinto a mani basse”.





Secondo Vinai, il problema non è soltanto tecnico, ma anche politico: “È stato un pasticciaccio brutto, in cui anche la nostra associazione a livello nazionale ha avuto incertezze. Le Regioni si sono divise secondo appartenenza politica, e le Province hanno dato pareri favorevoli pur non avendo competenze”.





L’obiettivo dell’assemblea in programma era fare il punto sulla disponibilità dei sindaci a intraprendere eventuali azioni legali. “Voglio capire la volontà dei singoli amministratori, perché bisogna metterci anche delle risorse”, ha spiegato Vinai. “All’esito di questo incontro potremmo fare gli approfondimenti necessari e restituire comunicazioni ai comuni interessati”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.