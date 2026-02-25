Salvini: "Il collegamento tra la stazione di Sestri Ponente e l'aeroporto è un obiettivo strategico"

Il collegamento fra la nuova stazione ferroviaria di Genova Sestri Ponente e l'aeroporto di Genova resta un obiettivo strategico.

Il ministero delle Infrastrutture resta disponibile a inserirlo nel prossimo contratto di programma fra Mit e Rete ferroviaria italiana".

Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera, rispondendo a una interrogazione del deputato del Pd Luca Pastorino. "Sul collegamento Aeroporto-Erzelli, l'accordo del 2024 prevedeva un collegamento pedonale meccanizzato di 600 metri, con 29 milioni già stanziati - ha spiegato Salvini -. Il progetto successivamente presentato dal Comune ha elevato il costo a 44 milioni, senza indicare coperture aggiuntive. In mancanza di disponibilità di Comune ed Aeroporto per la copertura degli extra costi, il ministero ha ritenuto corretto destinare gli ulteriori fondi a interventi immediatamente cantierabili a Genova e in Liguria, fra cui la riqualificazione di numerose stazioni ferroviari, con benefici concreti per l'utenza ligure".



Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.