Genova, gazebo informativo sul No al referendum promosso dal Comitato Società Civile

Sabato 28 febbraio in Largo Pertini a Genova a partire dalle ore 15.30 il Comitato Società civile per il no al referendum costituzionale organizza un gazebo informativo sul NO al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

Con il passare delle settimane si intensificano gli appuntamenti dedicati ad approfondire le ragioni del no: iniziative, volantinaggi e incontri pubblici organizzati e realizzati in tante piazze per aumentare il livello di conoscenza, partecipazione e consapevolezza sui rischi che la controriforma Nordio rappresenta per il paese e per la democrazia.

Per il Comitato la riforma mette in pericolo la Costituzione e l’equilibrio tra i poteri dello Stato, tra i quali l’indipendenza della magistratura, non affronta i veri nodi del settore come quello della carenza degli organici e delle risorse per far funzionare i tribunali e più in generale la complessa macchina della giustizia.

Per questi motivi il Comitato invita tutte e tutti a votare e votare NO e da appuntamento a sabato 28 in largo Pertini.

