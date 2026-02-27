Politica

Genova, gazebo informativo sul No al referendum promosso dal Comitato Società Civile

di R.C.

50 sec
Genova, gazebo informativo sul No al referendum promosso dal Comitato Società Civile
SettimoLink
Sabato 28 febbraio in Largo Pertini a Genova a partire dalle ore 15.30 il Comitato Società civile per il no al referendum costituzionale organizza un gazebo informativo sul NO al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.
Con il passare delle settimane si intensificano gli appuntamenti dedicati ad approfondire le ragioni del no: iniziative, volantinaggi e incontri pubblici organizzati e realizzati in tante piazze per aumentare il livello di conoscenza, partecipazione e consapevolezza sui rischi che la controriforma Nordio rappresenta per il paese e per la democrazia.
Per il Comitato la riforma mette in pericolo la Costituzione e l’equilibrio tra i poteri dello Stato, tra i quali l’indipendenza della magistratura, non affronta i veri nodi del settore come quello della carenza degli organici e delle risorse per far funzionare i tribunali e più in generale la complessa macchina della giustizia.
Per questi motivi il Comitato invita tutte e tutti a votare e votare NO e da appuntamento a sabato 28 in largo Pertini.
 
 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: