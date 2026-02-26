Serra Riccò, sindaca Negri: "Iiniziative mirate al sostegno socioeconomico, ricetta vitale per l'entroterra"
di Redazione
"Fidiamo nell'attenzione delle istituzioni di livello superiore per salvaguardare il tessuto socioeconomico locale"
Angela Negri, sindaca di Serra Riccò, interviene a Telenord per fare il punto sulla situazione del suo territorio alla luce dei provvedimenti regionali e governativi a tutela delle località interne: "Noi siamo impegnati costantemente per aiutare i cittadini delle frazioni meno comode, sostenendo il commercio di prossimità, fidiamo nell'attenzione delle istituzioni di livello superiore per salvaguardare il tessuto socioeconomico locale".
