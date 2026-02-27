Savona: al Priamar un convegno su violenza di genere e legalità, l’avvocato Nicodemo Gentile incontra gli studenti

Nel calendario delle iniziative legate alle celebrazioni della Festa della Donna, il prossimo 5 marzo 2026 alle ore 9.15, nella Sala della Sibilla della Fortezza del Priamar a Savona, l’avvocato Nicodemo Gentile incontrerà gli studenti delle scuole superiori cittadine per un confronto sul tema: “La violenza di genere. Un problema per gli uomini, una tragedia per le donne".

L’iniziativa è promossa dalla dirigente scolastica del Liceo Chiabrera Martini, prof.ssa Cosimina Bencardino, che da anni pone particolare attenzione ai percorsi educativi legati alla legalità, al rispetto della persona e alla prevenzione della violenza. L’evento non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un progetto formativo strutturato volto a sviluppare negli studenti consapevolezza critica e responsabilità civica.





Un relatore di rilievo nazionale - Avvocato penalista tra i più noti in Italia, Nicodemo Gentile è conosciuto per il suo coinvolgimento in casi giudiziari di grande impatto mediatico, tra cui quelli di Sarah Scazzi, Yara Gambirasio e Giulia Cecchettin. Vicende complesse e dolorose che hanno segnato profondamente l’opinione pubblica e nelle quali l’avvocato ha portato competenza tecnica, rigore professionale e una costante attenzione alla dimensione etica del diritto. Accanto all’attività forense, Gentile svolge da tempo un’intensa opera di divulgazione nelle scuole italiane, convinto che la prevenzione della violenza passi prima di tutto dalla cultura, dall’educazione e dal dialogo con le nuove generazioni. A Savona la sua presenza è ormai un appuntamento ricorrente, segno di un legame consolidato con il territorio.





Un incontro immersivo e formativo - La mattinata non sarà una semplice conferenza frontale. Sono previste testimonianze dirette, visione di messaggi, ascolto di audio e presentazione di atti processuali significativi, per offrire agli studenti un’immersione concreta nella realtà delle aule di giustizia e nelle storie umane che vi si intrecciano. Il titolo scelto sottolinea con forza un messaggio centrale: la violenza di genere non riguarda solo le vittime, ma interpella l’intera società, a partire dagli uomini. È una questione culturale che chiama in causa modelli educativi, linguaggi e responsabilità personali. L’evento si svolge con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dell’Ufficio Scolastico Regionale, con il patrocinio del Comune di Savona e con il supporto del vicesindaco Elisa Di Padova, da sempre attenta ai temi sociali e ai percorsi educativi rivolti ai giovani.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.