Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Claudio Burlando
di Roberto Rasia
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Claudio Burlando, una lunga carriera politica che lo ha visto sindaco di Genova, parlamentare e ministro dei Trasporti, presidente della Regione Liguria per due mandati.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Sestri Levante: la maggioranza chiama i carabinieri durante il Consiglio Comunale
28/02/2026
di Claudio Baffico
Crisi politica a Rapallo, Ricci a Radar chiarisce sul caso Tasso: “Non è stato lui a provocare la crisi, ma scelte politiche"
27/02/2026
di Carlotta Nicoletti