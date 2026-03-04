Genova, una piazza per Craxi, la proposta di Avvenente: "Fu un grande statista, è tempo di consegnarlo alla Storia"

Mauro Avvenente, consigliere comunale di Vince Genova, ha avviato in Sala Rossa l'iter per l'intitolazione di uno spazio urbano a Bettino Craxi, scomparso 26 anni fa dopo essere stato uno dei protagonisti della vita pubblica italiana, come segretario PSI e presidente del Consiglio. La figura controversa del leader del Garofano, bersagliata da imputazioni e processi nel corso di Tangentopoli fino all'autoesilio in Tunisia, dove ha chiuso la sua vita e trovato sepoltura, è tuttora fonte di dissidi.

"Ma io credo - dice Avvenente, intervenuto in studio a Telenord - che a distanza di anni occorra superare le polemiche e riconoscere a Craxi la dignità di statista, manifestata anche in scenari di crisi internazionali di non poco momento, e lo spessore della sua visione riformatrice che gli procurò l'attenzione degli altri leader socialdemocratici europei e la conseguente ostilità del PCI non ancora avviato all'emancipazione da Mosca".

"Si tratterebbe - spiega Avvenente - di un riconoscimento congruo anche alle origini del Partito Socialista, fondato a Genova alla Sala Sivori, e alla presenza tra le sue file di personaggi liguri e genovesi come Sandro Pertini, Fulvio Cerofolini e Gianni Baget Bozzo".

