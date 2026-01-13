Politica

Referendum giustizia, nasce a Genova il Comitato Cittadini per il Sì

di Redazione

43 sec

A livello regionale, la presidenza del Comitato ligure è affidata all’avvocato Giovanni Beverini, responsabile giustizia di Forza Italia in Liguria

È stato costituito a Genova il Comitato Cittadini per il Sì per la Liguria, articolazione territoriale del Comitato Nazionale Cittadini per il Sì, impegnato a sostenere la campagna referendaria per l’approvazione della riforma costituzionale della giustizia.


L'organismo nazionale è presieduto da Francesca Scoppelliti ed è coordinato dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin e dal deputato Enrico Costa. A livello regionale, la presidenza del Comitato ligure è affidata all'avvocato Giovanni Beverini, responsabile giustizia di Forza Italia in Liguria.


«L’obiettivo della riforma – afferma Beverini – è porre le basi di una rivoluzione liberale attesa da troppo tempo. La giustizia è il terreno su cui più di ogni altro si misura il grado di civiltà e progresso di un Paese».


Il direttivo del Comitato Cittadini per il Sì per la Liguria è composto dall’avvocata Caterina Volpe (vicepresidente), dalla dottoressa Antonella Aonzo (tesoriera) e dagli avvocati Paolo Costa e Paolo Zinolli.

