Referendum giustizia, nasce a Genova il Comitato Cittadini per il Sì

È stato costituito a Genova il Comitato Cittadini per il Sì per la Liguria, articolazione territoriale del Comitato Nazionale Cittadini per il Sì, impegnato a sostenere la campagna referendaria per l’approvazione della riforma costituzionale della giustizia.





L’organismo nazionale è presieduto da Francesca Scoppelliti ed è coordinato dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin e dal deputato Enrico Costa. A livello regionale, la presidenza del Comitato ligure è affidata all’avvocato Giovanni Beverini, responsabile giustizia di Forza Italia in Liguria.





«L’obiettivo della riforma – afferma Beverini – è porre le basi di una rivoluzione liberale attesa da troppo tempo. La giustizia è il terreno su cui più di ogni altro si misura il grado di civiltà e progresso di un Paese».





Il direttivo del Comitato Cittadini per il Sì per la Liguria è composto dall’avvocata Caterina Volpe (vicepresidente), dalla dottoressa Antonella Aonzo (tesoriera) e dagli avvocati Paolo Costa e Paolo Zinolli.

