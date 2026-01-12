Genova, nasce il comitato per il no al referendum sulla giustizia

Il comitato 'Società civile per il no al referendum costituzionale sulla giustizia' si è costituito a Genova con un'assemblea organizzata presso la Camera del lavoro, al momento hanno aderito Cgil Genova, Anpi, Arci, Udu, tavolo no Autonomia Differenziata, Auser, Libera, Rete studenti medi, Udi, Giuristi democratici, Legambiente Liguria, Acli Liguria, Coordinamento Democrazia Costituzionale.

Il gruppo rappresenta la declinazione territoriale del comitato nazionale che si è costituito lo scorso 20 dicembre a Roma. 'Vota NO per difendere giustizia, Costituzione, democrazia': è lo slogan scelto dal comitato che nei prossimi mesi sarà impegnato nella campagna referendaria per il no al referendum.

"La riforma è inutile e dannosa, perché non risolve i problemi della giustizia e perché scardina i pilastri sui quali si basa la nostra democrazia come quello del controllo tra poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario - sostiene il comitato -. La giustizia ha molti problemi, processi lenti, mancanza di personale e altri, che non saranno risolti dalla riforma che invece vedrà triplicati i costi di gestione".

Per sensibilizzare i cittadini sui contenuti del referendum e perché votare no, il comitato referendario genovese inizierà nei prossimi giorni a promuovere attività sul territorio, eventi diffusi e una serie di campagne informative per dare risalto al tema referendario e di sensibilizzazione al voto.

