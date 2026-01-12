Massacro di oppositori a Teheran: gli iraniani di Genova scendono in piazza contro il regime

Teheran e le altre città persiane sono in fiamme, l'esercito spara sui manifestanti, i morti sono centinaia e così martedì 13 gennaio alle 12, la comunità iraniana a Genova organizza una manifestazione di piazza.





"Ancora una volta il popolo iraniano sta scendendo in piazza - recita una nota - per rivendicare il proprio diritto di autodeterminazione e di libertà dall’oppressione del regime dittatoriale islamico. E, come sempre, il regime risponde con la stessa arma: la violenza e l’isolamento. Da quattro giorni è in corso un blackout quasi totale di Internet (e, in molte aree, anche delle comunicazioni interne), un taglio deliberato per spezzare i legami tra le persone e impedire che il mondo veda".





"In questo buio il regime ha ricominciato a massacrare i manifestanti. Le cifre sono difficili da verificare proprio a causa del blackout, ma le stime più solide parlano già di oltre 500 morti e circa 10.000 arresti. Altre segnalazioni, non ancora verificabili in modo indipendente, indicano numeri molto più alti, nell’ordine di migliaia di vittime".





"Per anni il popolo iraniano ha cercato unità e riferimenti politici, mentre ogni oppositore veniva incarcerato o eliminato. Oggi, nei fatti, l’unica alternativa politica visibile capace di aggregare un consenso ampio è Reza Pahlavi: figura controversa, sì, ma ad oggi l’unica in grado di rappresentare una direzione riconoscibile per chi chiede democrazia e laicità".





"La comunità iraniana di Genova- conclude la nota - vuole scendere di nuovo in piazza e fare da eco a chi, in Iran, sta resistendo in prima linea".

