Bucci: "Genova strategica per cybersecurity italiana. In futuro altri progetti con la Marina"

L'aveva lasciata andare da sindaco di Genova, la riaccoglie da presidente della Liguria. Marco Bucci queta mattina ha partecipato alla cerimonia per la festa della Marina, giornata speciale per la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:

Il presidente, dopo la cerimonia, ai microfoni dei giornalisti ha voluto ribadire come "Genova sia strategica per la cybersecurity. Da noi arrivano le informazioni'. Allo stesso tempo, Bucci è tornato a sottolineare l'importanza del capoluogo ligure anche nel campo della sicurezza informatica: "Da noi arrivano le informazioni, i cavi sottomarini, e la Marina Militare ha un interesse enorme, li protegge nel Mediterraneo. Sono autostrade di informazioni che scorrono sotto il mare e atterrano qui a Genova. Siamo strategici da questo punto di vista".

"Siamo su una strada di crescita - ha ribadito - Genova e la Liguria si posizionano sempre meglio anche a livello internazionale"

Il presidente Bucci annuncia anche che: "Nel prossimo futuro, come ha detto il ministro Crosetto, realizzeremo altri progetti con la Marina. Penso al Polo della subacquea della Spezia, che non riguarda solo l'ambito militare, ma ha una rilevanza assoluta in termini tecnologici e porterà ricadute economiche e occupazionali per tutta la regione, soprattutto per lo spezzino. Per quanto riguarda Genova, come sapete, ci sono investimenti che interessano l'Istituto Idrografico e per tutta la parte legata alla cybersecurity, perché qui arrivano le informazioni tramite i cavi sottomarini. Come ha detto l'ammiraglio Credendino, tra i compiti della Marina c'è quello di proteggere questi canali, che sono come 'autostrade delle informazioni' che scorrono sotto il mare e approdano a terra qui a Genova. La Liguria è strategica da questo punto di vista, ha un posizionamento sempre più importante a livello internazionale ed è su un percorso di crescita"



